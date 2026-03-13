Tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka

Tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka

U petak ujutru ponegde magla na zapadu Vojvodine, u Timočkoj Krajini i po kotlinama.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka uz dnevni razvoj oblaka na zapadu i jugozapadu Srbije, gde je popodne moguća ređa pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Krajem dana u južnom Banatu košava u pojačanju. Pritisak iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -2°C u Zaječaru i Požegi do 8°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 16°C u Negotinu do 20°C više gradova. Uveče
