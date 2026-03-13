Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara Odbojkaši Novog Pazara dočekaće ekipu Užica u 22. kolu Prve lige Srbije.

Subotnja utakmica u Dvorani Sportske akademije Douš počeće u 20 časova. “Biće slično kao protiv Kleka. Timovi iz donjeg dela tabele uvek imaju motiv protiv bolje rangiranih rivala. Meč je važan za obe ekipe, ali nadam se da ćemo nastaviti seriju pobeda”, rekao je tehničar Novog Pazara Nikola Ilić. Pazarci su “neokrnjeni” izlašli iz serije teških duela i nakon osam vezanih trijumfa u igri su za plasman u društvo najboljih, direktno ili kroz baraž. Do kraja