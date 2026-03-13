Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara

Sandžak haber pre 41 minuta
Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara

Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara Odbojkaši Novog Pazara dočekaće ekipu Užica u 22. kolu Prve lige Srbije.

Subotnja utakmica u Dvorani Sportske akademije Douš počeće u 20 časova. “Biće slično kao protiv Kleka. Timovi iz donjeg dela tabele uvek imaju motiv protiv bolje rangiranih rivala. Meč je važan za obe ekipe, ali nadam se da ćemo nastaviti seriju pobeda”, rekao je tehničar Novog Pazara Nikola Ilić. Pazarci su “neokrnjeni” izlašli iz serije teških duela i nakon osam vezanih trijumfa u igri su za plasman u društvo najboljih, direktno ili kroz baraž. Do kraja
Otvori na sandzakhaber.net

Pročitajte još

Protiv SAS-a za opstanak i plej-of

Protiv SAS-a za opstanak i plej-of

Sandžak haber pre 41 minuta
Pazarci gostuju Beku

Pazarci gostuju Beku

Sandžak haber pre 41 minuta
Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sandžak haber pre 41 minuta
Odlične vesti za Zvezdu i Dejana Stankovića

Odlične vesti za Zvezdu i Dejana Stankovića

Danas pre 6 sati
Policajac pravnosnažno osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Ćelahmetovića

Policajac pravnosnažno osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Ćelahmetovića

Radio sto plus pre 1 dan
Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

RTV Novi Pazar pre 1 dan
Večeras u Dnevniku zapadne Srbije – evo koje teme otvaramo

Večeras u Dnevniku zapadne Srbije – evo koje teme otvaramo

Glas Zapadne Srbije pre 1 dan

Ključne reči

OdbojkaNovi PazarbaražUžice

Najnovije vesti »

Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara

Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara

Sandžak haber pre 41 minuta
Protiv SAS-a za opstanak i plej-of

Protiv SAS-a za opstanak i plej-of

Sandžak haber pre 41 minuta
Pazarci gostuju Beku

Pazarci gostuju Beku

Sandžak haber pre 41 minuta
Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sandžak haber pre 41 minuta
Ferencvaroš vratio vreme evropskog fudbala: muk na stadionu engleskog velikana u Ligi Evrope

Ferencvaroš vratio vreme evropskog fudbala: muk na stadionu engleskog velikana u Ligi Evrope

Mondo pre 57 minuta