Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu! Reprezentativac Srbije u atletici Aldin Ćatović rekao je danas da se nada što boljem rezultatu i plasmanu u disciplini 1.500 metara na predstojećem Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom gradu Torunju. “Iznenađen sam.

Tu dolaze najbolji na svetu, osvajači olimpijskih medalja. Znao sam da ću kao senior trčati s njima, ali nisam verovao da ću kao junior da učestvujem na tako velikom takmičenju”, rekao je Ćatović. Atletičar Novog Pazara se na planetarni šampionat plasirao vremenom od 3:43,01 minuta, koje mu je prošlog meseca u Beogradu donelo srebro na Prvenstvu Balkana u dvorani. Svetska atletika je zahvaljujući tom rezultatu uputila Ćatoviću specijalnu pozivnicu za nastup u