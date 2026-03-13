Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sandžak haber pre 42 minuta
Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu!

Sjajna vest iz atletike: Ćatović na Svetskom dvoranskom prvenstvu! Reprezentativac Srbije u atletici Aldin Ćatović rekao je danas da se nada što boljem rezultatu i plasmanu u disciplini 1.500 metara na predstojećem Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom gradu Torunju. “Iznenađen sam.

Tu dolaze najbolji na svetu, osvajači olimpijskih medalja. Znao sam da ću kao senior trčati s njima, ali nisam verovao da ću kao junior da učestvujem na tako velikom takmičenju”, rekao je Ćatović. Atletičar Novog Pazara se na planetarni šampionat plasirao vremenom od 3:43,01 minuta, koje mu je prošlog meseca u Beogradu donelo srebro na Prvenstvu Balkana u dvorani. Svetska atletika je zahvaljujući tom rezultatu uputila Ćatoviću specijalnu pozivnicu za nastup u
Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara

Sandžak haber pre 42 minuta
Protiv SAS-a za opstanak i plej-of

Sandžak haber pre 42 minuta
Pazarci gostuju Beku

Sandžak haber pre 42 minuta
Svetska banka: Inovacije ključne za veću produktivnost u Srednjoj i Istočnoj Evropi

Telegraf pre 51 minuta
Predsednik Poljske stavio veto na zakon o "safe" kreditima EU za vojsku

Telegraf pre 1 sat
Kongresmeni i senatori traže od Rubija da se spreči moguće ograničenje američkih trupa na Kosovu

Danas pre 3 sata
Navrocki stavio veto na učešće Poljske u EU programu naoružavanja SAFE

Danas pre 4 sati

AtletikaBalkanNovi PazarPoljska

Ferencvaroš vratio vreme evropskog fudbala: muk na stadionu engleskog velikana u Ligi Evrope

Mondo pre 57 minuta
Stravični snimci, poginulo najmanje 50 ljudi! Vlasti pozvale na hitnu evakuaciju, razorne poplave u afričkoj državi, nestalo…

Kurir pre 52 minuta
Fenjeraš testira superligaške ambicije Novog Pazara

Sandžak haber pre 42 minuta
Protiv SAS-a za opstanak i plej-of

Sandžak haber pre 42 minuta
Pazarci gostuju Beku

Sandžak haber pre 42 minuta