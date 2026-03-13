Đedović Handanović: „Nove cene goriva uz smanjenje akciza za 20 odsto“

U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je održan sastanak na kojem su utvrđene nove prosečne veleprodajne cene naftnih derivata, što će direktno uticati na cene goriva na benzinskim stanicama u narednih sedam dana.

Prema novoj odluci, litar evrodizela koštaće 208 dinara, dok će se motorni benzin BMB 95 prodavati po ceni od 186 dinara po litru. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je da je država intervenisala smanjenjem akciza za 20% kako bi ublažila rast cena na domaćem tržištu. Prema njenim rečima, realne tržišne cene, zasnovane na trenutnim kotacijama i kretanjima na svetskim berzama, iznose preko 226 dinara za dizel i skoro 188 dinara za