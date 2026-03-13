SAD ublažile naftne sankcije Rusiji kako bi obuzdale rast cena, evropski saveznici negoduju

SAD su privremeno ukinule sankcije na rusku naftu koja se trenutno nalazi na moru, dozvoljavajući njenu isporuku kupcima širom sveta, sa ciljem da obuzdaju cene energenata koje skaču zbog rata u Iranu.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30-dnevno izuzeće od sankcija kako bi zemlje mogle da kupuju rusku naftu i naftne derivate zaglavljene na moru, što su Nemačka i drugi evropski saveznici danas kritikovali, a Moskva pozdravila, navodi agencija Rojters. Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da je izuzeće, koje će biti na snazi do 11. aprila, doneto u cilju stabilizacije globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom SAD i Izraela protiv Irana. Besent