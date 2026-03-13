Evo ko se iz Darkove sezone Zvezda Granda pojavio na sahrani njegovog brata: Oni su uz njega posle 17 godina

Danas, 13. marta, u Brestaču je sahranjen brat Darka Lazića, Dragan, na lokalnom groblju nedaleko od porodične kuće.

Dragan je život tragično izgubio 11. marta u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. Na večni počinak ga je danas ispratilo oko 1000 ljudi, a gotovo pola estrade je došlo da bude uz njega i njegovu porodicu. Podršku su mu pružile brojne kolege i prijatelji iz sveta muzike, koji su i u prethodna dva dana dolazili da izjave saučešće i pruže reči utehe. Darko je, podsetimo, pobedio u četvrtoj sezoni "Zvezda Granda" (2008-2009. godine), a čini se da je sa većinom kolega iz