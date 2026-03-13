Oglasile se sirene u NATO bazi u Turskoj, kruže snimci svetlećeg objekta na nebu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasile se sirene u NATO bazi u Turskoj, kruže snimci svetlećeg objekta na nebu

Svetleći objekat leteo nebom

Sirene su se rano jutros oglasile u turskoj vazduhoplovnoj bazi Indžirlik, u blizini jugoistočnog grada Adane, prenela je Anadolija. Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta. Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabeležili mobilnim
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Uzbuna u Turskoj, oglasile se sirene kod NATO baze: Viđen misteriozni svetleći objekat, sumnja se na projektil

Uzbuna u Turskoj, oglasile se sirene kod NATO baze: Viđen misteriozni svetleći objekat, sumnja se na projektil

Mondo pre 30 minuta
Oglasile se sirene u NATO bazi u Turskoj: Kruže snimci svetlećeg objekta na nebu (video)

Oglasile se sirene u NATO bazi u Turskoj: Kruže snimci svetlećeg objekta na nebu (video)

Večernje novosti pre 30 minuta
U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

Beta pre 2 sata
U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

Serbian News Media pre 2 sata
U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

U Turskoj sirene se oglasile u vazduhoplovnoj bazi Indžirlik koju koristi NATO

Radio sto plus pre 1 sat
Haos na nebu iznad Ključne NATO baze! Sirene zavijale celu noć kod Indžirlika, primećeni misteriozni objekti na nebu (video)…

Haos na nebu iznad Ključne NATO baze! Sirene zavijale celu noć kod Indžirlika, primećeni misteriozni objekti na nebu (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOTurskarat u iranu

Društvo, najnovije vesti »

Lončar: U narednih godinu do godinu i po dana biće rešene liste čekanja

Lončar: U narednih godinu do godinu i po dana biće rešene liste čekanja

RTV pre 0 minuta
Alo i Informer kupuju lokalne televizije širom Srbije: Medijski gigant u nastajanju

Alo i Informer kupuju lokalne televizije širom Srbije: Medijski gigant u nastajanju

Luftika pre 0 minuta
Dve osobe poginule u udesu, auto im sleteo s puta kod Ugrinovaca: jedna devojka povređena

Dve osobe poginule u udesu, auto im sleteo s puta kod Ugrinovaca: jedna devojka povređena

Euronews pre 5 minuta
Pažnja za vlasnike kuća, evo šta se dešava nakon prijave "Svoj na svome" - Ako niste dobro prijavili brojke stiže vam SMS…

Pažnja za vlasnike kuća, evo šta se dešava nakon prijave "Svoj na svome" - Ako niste dobro prijavili brojke stiže vam SMS! Imate 30 dana da ispravite grešku

Dnevnik pre 5 minuta
Jedanaest godina od pada helikoptera, odgovorni i dalje nisu privedeni pravdi

Jedanaest godina od pada helikoptera, odgovorni i dalje nisu privedeni pravdi

N1 Info pre 1 sat