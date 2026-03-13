Sledi poskupljenje dizela u Srbiji? Objavljeni novi detalji o cenama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da bi cena dizela sutra, ukoliko bi bila u skladu sa akcizama koje imamo trebalo da iznosi 246 dinara po litri, što je za 43 dinara više nego danas i dodao da će predložiti da se izađe sa državnim rezervama kako bi se naftne kompanije snabdele po nižim cenama i kako bi poskupljenje bilo četiri ili pet dinara. "Mi još ne znamo kako ćemo i sa čim da izađemo jer ćemo noćas da zasedamo da vidimo kakvu odluku da