Svaki zaposleni u Lavablu generiše čak 2,77 miliona dolara: Kako izgleda tajna njihove efikasnosti

Švedski startap Lavabl saopštio je da će počev od februara u narednih godinu dana ostvariti 400 miliona dolara godišnjeg prihoda od pretplata (ARR) i to sa samo 146 zaposlenih.

To znači da svaki zaposleni generiše oko 2,77 miliona dolara prihoda za kompaniju, što predstavlja izuzetnu efikasnost. Lavabl omogućava kreiranje veb-sajtova i aplikacija pomoću prirodnog jezika, što je praksa poznata kao "vajb koding", tako da i osobe koje nemaju tehnološke veštine mogu da pretvore svoje ideje u funkcionalne proizvode. Novi alat je prvobitno privukao entuzijaste i male startape, ali kompanija je agresivno prodrla i na korporativno tržište, tako