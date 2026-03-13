Šveđani veruju u Grejema Potera, ugovor za Engleza do 2030. godine

Šveđani veruju u Grejema Potera, ugovor za Engleza do 2030. godine

Selektor reprezentacije Švedske, Grejem Poter produžio je ugovor do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine, saopštio je danas Fudbalski savez Švedske (SvFF).

Poter (50) je preuzeo selekciju Švedske u oktobru prošle godine. Prema prvobitnom dogovoru, engleski trener je trebalo da predvodi reprezentaciju Švedske do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. U današnjem saopštenju se navodi da su se Poter i čelnici SvFF dogovorili da produže saradnju do kraja SP 2030. bez obzira na ishod baraža za plasman na Mundijal 2026. - Mnogo mi znači da nastavim da vodim selekciju Švedske. Osećam veliku odgovornost. Ovo je
FudbalSvetsko prvenstvoMundijalFudbalski savezŠvedska

