Svetska banka: Inovacije ključne za veću produktivnost u Srednjoj i Istočnoj Evropi

Širenje upotrebe digitalnih tehnologija, posebno softverskih i AI alata, moglo bi da poveća produktivnost rada u Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj i Rumuniji za 10 do 15 odsto, pokazuje danas objavljeni izveštaj Svetske banke o ekonomiji Evropske unije.

Dosadašnji model rasta pomenutih zemalja, koji se oslanja na jeftinu radnu snagu, trgovinsku integraciju i učešće u evropskim lancima snabdevanja, sada je dostigao svoje limite, tako da je nephodno preći na novi model koji se oslanja na inovacije, napominje Svetska banka. Glavni problem regiona je sve manje radno sposobnih ljudi i zasićeno tržište rada, tako da više nije moguće ostvariti rast prostim zapošljavanjem novih radnika koji će raditi za nisku platu. Da bi