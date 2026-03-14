Najskuplja gitara na svetu: 'Crni Strat' Dejvida Gilmora iz Pink Flojda
Dejvid Gilmor je koristio gitaru na nekim od najpoznatijih albuma grupe Pink Flojd.
Gitara koju je Dejvid Gilmor koristio na šest albuma grupe Pink Flojd prodata je za rekordnih 14,6 miliona dolara, što je čini najskupljom gitarom u istoriji, saopštila je aukcijska kuća Kristi.
Gilmor je svirao na Fender Stratokasteru iz 1969. godine, nazvanom „Crni Strat“, na svim albumima britanskog rok benda između 1970. i 1983, među kojima su „Tamna strana meseca“, „Želim da si ovde“ i „Zid“.
Gitara je prodata neimenovanom kupcu posle 21 minuta licitiranja, u okviru aukcije rok suvenira u Njujorku.
Klavir u vlasništvu Džona Lenona takođe je prodat na aukciji za 3,2 miliona dolara, što se smatra najvećom cenom plaćenom za komad suvenira Bitlsa.
Procena aukcijske kuće Kristi glasila je da bi gitara mogla da dostigne cenu između 2 i 4 miliona dolara, prema podacima sa njihovog veb-sajta.
Na aukciji uživo bili su predstavljeni predmeti iz kolekcije američkog milijardera biznismena Džima Irseja, koji je preminuo 2025.
Žilijen Pradels, predsednik Kristijeve aukcijske kuće Amerikas, rekao je: „Predmet za predmetom, osećali smo se kao da stvaramo istoriju.
Prodaja Irsejeve kolekcije predstavljala je svojevrsno „priznanje briljantnosti kolekcionara i monumentalnim komadima koje je sakupio - kultnim predmetima koji govore priču o našoj kulturi i našem vremenu.“
Prodaja Gilmorove gitare nadmašila je prethodnog rekordera - retro akustično-električnu Martin D-18E iz 1959. godine koju je Kurt Kobejn svirao tokom legendarnog nastupa grupe Nirvana na MTV Anplaggedu 1993, pet meseci pre nego što je umro.
Prodata je 2020. za šest miliona dolara.
Na aukciji u četvrtak prodata je još jedna gitara Kurta Kobejna, plavi Fender Mustang iz muzičkog spota za pesmu „Smells Like Teen Spirit“ za 6,9 miliona dolara.
Other items sold at the auction included:
- Gitara napravljena po meri, poznata kao „Tigar“, u vlasništvu Džerija Garsije iz grupe Grejtful Ded - 11,6 miliona dolara
- Rukom pisani tekst pesme Boba Dilana „The Times They Are A-Changin'“ - 2,5 miliona dolara
- Bubnjevi Ringa Stara iz Bitlsa - 2,4 miliona dolara
- Truba koja je pripadala džez legendi Majlsu Dejvisu - 1,6 miliona dolara
- Silvester Staloneova beležnica sa scenariom za film „Roki“ - 508.000 dolara
- Ogrtač koji je koristio američki bokser Muhamed Ali - 444.500 dolara
Prema podacima veb-sajta Kristija, 44 predmeta iz kolekcije prodata su ukupno 84 miliona dolara.
(BBC News, 03.14.2026)