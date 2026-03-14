Nezvanično: Tramp odbio pokušaje za pregovore sa Iranom o primirju

Predsednik SAD Donald Tramp je odbio pokušaje američkih saveznika na Bliskom istoku da pokrenu pregovore o primirju s Iranom, objavila je danas agencija Rojters na svom sajtu, pozivajući se na više anonimnih izvora.

Prema tri Rojtersova izvora, nekoliko država u regionu je pokušalo da otvori kanal za pregovore o prekidu vatre dve nedelje od početka rata velikim napadima SAD i Izraela na Iran.

Oman koji je do rata posredovao u pregovorima, pokušao je više puta da otvori liniju za komunikacije, ali je Bela kuća jasno stavila do znanja da nije zainteresovana, tvrde dva Rojtersova izvora.

Jedan visoki zvaničnik Bele kuće je potvrdio toj agenciji da je Tramp odbio pokušaje za početak pregovora i da je fokusiran na nastavak rata da bi što više oslabio vojne kapacitete Teherana.

"Trenutno nije zainteresovan za to, a mi ćemo nastaviti sa misijom nesmanjenom težinom. Možda će biti dana (za pregovore), ali ne sada", rekao je zvaničnik.

Drugi visokopozicionirani Rojtersov izvor iz Trampove administracije naveo je da trenutno nema planova za prekid vojne operacije: "Predsednik Tramp je rekao da je novo potencijalno rukovodstvo u Iranu naznačilo da želi da pregovara, na kraju će i pregovarati. Za sada se operacija 'Epski bes' nastavlja istom snagom".

Iran je za sada takođe isključuje mogućnost prekida vatre.

Dva viša neimenovana iranska zvaničnika rekla su Rojtersu da Teheran insistira na tome da bilo kakvi pregovori mogu početi tek pošto prestanu napadi SAD i Izraela.

Nedostatak interesovanja Vašingtona i Teherana sugeriše da se obe strane spremaju za produženi sukob.

Američki napadi u petak uveče na iransko ostrvo Harg, glavno čvorište za izvoz nafte i važno vojno uporište, ukazuju na Trampovu odlučnost da nastavi rat, dok Iran želi da Hormuski moreuz drži pod blokadom i preti da će pojačati napade na susedne zemlje.

(Beta, 14.03.2026)