Omladina Novog DSS-a blokirala prelaz Jarinje, uoči primene Zakona o strancima

Beta pre 3 sata

Predstavnici Omladine Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) i građani blokirali su danas oko 16 časova administrativni prelaz Jarinje ka Kosovu i Metohiji, sa strane centralne Srbije.

Kako prenosi portal Nova.rs, policija je formirala kordon na nekoliko desetina metara od samog prelaza, a u okolnim kombijima se nalaze jake policijske snage.

Protest Omladine Novog DSS-a počeo je u 12.44 u Raški, odakle su članovi te stranke i građani koji su im se pridružili pešačili do Jarinja (oko 12 kilometara).

Plan je, kako je najavljeno, da administrativni prelaz bude blokiran do 18 časova.

Protest se održava uoči primene Zakona o strancima na Kosovu.

(Beta, 14.03.2026)

Povezane vesti »

Vreme pre 24 minuta
Danas pre 2 sata
Newsmax Balkans pre 2 sata
Radio 021 pre 2 sata
Newsmax Balkans pre 2 sata
N1 Info pre 3 sata
Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DSSDemokratska strankaKosovoDemokratske stranke SrbijeMetohijaKosovo i MetohijaJarinje

Politika, najnovije vesti »

Danas pre 10 minuta
Danas pre 2 sata
RTS pre 15 minuta
Blic pre 14 minuta
Euronews pre 39 minuta