Vremenska prognoza za subotu 14. mart 2026: Danas pretežno sunčano i toplo
U Srbiji će danas nakon hladnog jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od minus dva do osam, a najviša od 17 do 21.
U Beogradu danas sunčano i vetrovito vreme.
Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od pet do osam, a najviša oko 20.
(Beta, 14.03.2026)