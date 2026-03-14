(Foto) Vatra guta sve pred sobom Apokaliptične slike kod Rakovca! Plamen se vidi kilometrima daleko, vatrogasci vode nadljudsku borbu da obuzdaju požar

Na terenu se vatrogasci iz Novog Sada i Beočina bore sa vatrom, uz pomoć dobrovoljnih društava i preko 30 volontera Elektrodistribucija je isključila struju na dalekovodu u zoni požara radi bezbednosti Veliki požar izbio je oko 18 časova u ritu kod Rakovca, u opštini Beočin, i izazvao pravu dramu u ovom delu Vojvodine.

Vatra je prvobitno zahvatila trsku i nisko rastinje, a ogroman plamen vidljiv je desetinama kilometara daleko, te se može jasno uočiti čak i iz Novog Sada. Kako Blic nezvanično saznaje, požar je do sada zahvatio površinu od oko 10 hektara, a na terenu su pripadnici VSJ Novi Sad i Beočin. Na lice mesta su, za samo 15 minuta nakon prijave, stigli pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica Novi Sad i Beočin. U nadljudskoj borbi sa vatrenom buktinjom trenutno učestvuje