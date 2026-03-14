Nije imao ni vozačku dozvolu Haos u Budvi: Pijan u krivini preticao kolonu od oko 15 vozila, mora da plati 2.000 evra

Tokom prekršaja, M.K. je bio pod dejstvom alkohola i nije imao vozačku dozvolu Okrivljeni je dužan odmah da plati kaznu Državljanin Bosne i Hercegovine (BiH) M.K. (46) osuđen je na novčanu kaznu od 2.000 evra zbog teških saobraćajnih prestupa u Budvi, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Navodi se da je M.K. u četvrtak, na Jadranskom putu u mestu Vidikovac, u nepreglednoj krivini preticao kolonu od oko 15 vozila. Iz Suda su kazali da je M.K. tom prilikom bio pod dejstvom alkohola, a pri sebi nije imao vozačku dozvolu. "Sudija Magdalena Mijić je okrivljenom uz kaznu izrekla i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od četiri meseca na teritoriji Crne Gore", kaže se u saopštenju. Kako se dodaje, okrivljeni je