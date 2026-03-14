Snažan zemljotres pogodio Grčku Zatreslo se omiljeno letovalište Srba: Hitno se oglasio EMSC, evo da li preti cunami

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 10 kilometara i udaljen 177 kilometara od Irakliona. Za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. (Tanjug)