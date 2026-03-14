Spisak objavljen! Stejt department nudi 10 miliona dolara za informacije o novom vođi Irana: Na listi i ovi visoki funkcioneri

Program "Nagrade za pravdu" poziva da se informacije šalju putem šifrovanih kanala i Tor mreže Za podatke koji ispunjavaju propisane uslove može se dobiti novčana nagrada.

Američki Stejt department ponudio je danas nagradu do 10 miliona američkih dolara za informacije o novom iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hamneiju i drugim visokim iranskim zvaničnicima povezanim sa Islamskom Revolucionarnom gardom (IRGC). U objavi programa "Nagrade za pravdu" (Rewards for Justice), koji vodi Služba za diplomatsku bezbednost Stejt departmenta, među osobama za koje se traže informacije navedeni su Modžtaba Hamnei, zamenik šefa kabineta