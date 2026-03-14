Vensa pitali da li je odgovarao Trampa od rata s Iranom: "Ne želim da idem u zatvor"

Donald Tramp je izjavio da je Vens bio manje entuzijastičan u vezi sa vojnom akcijom protiv Irana Potpredsednik SAD odbio je da otkrije šta je savetovao predsedniku Trampu Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens je izbegao da odgovori na pitanje šta je savetovao predsedniku SAD Donaldu Trampu o ratu u Iranu, tvrdeći da su ti razgovori bili poverljivi i da bi zbog njihovog otkrivanja mogao da završi u zatvoru, piše CNN. Upitan šta je prvobitno