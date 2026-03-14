(Video) Dve osobe teško povređene: Automobil pokosio momka i devojku na motoru u Novom Sadu, na lice mesta dojurile tri ekipe Hitne pomoći

Hitna pomoć i policija su brzo stigle na lice mesta Policija trenutno obavlja uviđaj Dve osobe su teško povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se večeras dogodila, na Keju žrtava racije u Novom Sadu. Do saobraćajne nesreće je, prema prvim informacijama objavljenim na Instagram stranici "192.rs", došlo kada je automobil marke Toyota oduzeo prvenstvo prolaza motociklu na kome su se nalazili momak i devojka. Na lice mesta izašle su ekipe Hitne pomoći i