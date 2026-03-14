Zašto američki napad na iransko ostrvo Kharg brine tržište nafte

Iranov izvoz nafte zavisi od malog uporišta u Persijskom zalivu: ostrva Kharg, mesta utovara za gotovo sve pošiljke sirove nafte iz te zemlje.

Predsednik Donald Trump objavio je danas na društvenoj mreži Truth Social da su SAD bombardovale vojne ciljeve na ostrvu, ali su poštedele njegovu naftnu infrastrukturu. Upozorio je iranske lidere da bi odmah mogao da preispita tu odluku ukoliko ometaju brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz. Ostrvo uz iransku obalu otprema oko devet od svakih deset barela iranskog izvoza sirove nafte, od čega je većina namenjena Kini. Ako bi naftna postrojenja na ostrvu Kharg