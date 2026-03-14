Crnogorski pomorci traže evakuaciju iz ratnog područja

Direktor Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu Crne Gore Goran Idrizović izjavio je danas da je pet crnogorskih pomoraca od 44, koliko se nalazi u zoni ratnih dejstava na Bliskom istoku, zatražilo pomoć i evakuaciju iz tog područja.

Idrizović je za Radio Crne Gore rekao da su na platformi za hitnu registraciju u zonama pogođenim ratnim dejstvima registrovana 44 pomorca, a pet se prijavilo za ekavukaciju. Izdrizović je naglasio da je došlo do dalje eskalacije bezbednosne situacije, jer su se dogodila dva incidenta koja se mogu klasifikovati kao oružani napadi na brodove. U bliskoj i intenzivnoj saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova pomno se prati razvoj situacije i radi na pripremi