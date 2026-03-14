Predstavljena Preliminarna tehnička studija o nuklearnoj energiji u Srbiji

Direktor za međunarodni razvoj nuklearnog poslovanja Francuske elektroprivrede (EDF) Antoan Gelfi izjavio je danas u Beogradu da je Preliminarna tehnička studija o mirnodopskoj primeni nuklearne energije predstavlja procenu tehnologije i istraživanje tržišta.

Gelfi je u Privrednoj komori Srbije rekao i da Srbija trenutno „na strukturisan način procenjuje uslove za mogući nuklearni program“. On je dodao i da je cilj studije bio „objektivno poređenje dostupnih opcija“, a ne samo izbor konkretne tehnologije, a ocenio je i da veliki reaktori „mogu da odgovore energetskim potrebama Srbije“. Direktor poslovanja EDF za Srbiju Kristijan Di Lizia rekao je da razvoj nuklearnog programa mora pratiti upute Međunarodne agencije za