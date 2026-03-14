SAD nude nagradu do 10 miliona dolara za informacije o iranskim liderima

Američka vlada ponudila je danas nagradu do 10 miliona dolara za informacije o ključnim iranskim liderima, uključujući novog vrhovnog vođu Modžtabu Hamneija.

Nagrada, koju je objavio program „Nagrade za pravdu“ Stejt departmenta, dolazi u trenutku kada se američka i izraelska vojna kampanja protiv Irana nastavlja i nakon što su ajatolah Ali Hamnei i drugi visoki iranski zvaničnici ubijeni. U obaveštenju se navodi da se posebno traže informacije o Modžtabu Hamneiju, zameniku šefa njegovog kabineta Aliju Asgaru Hedžaziju, njegovom vojnom savetniku general-majoru Jahji Rahimu Safaviju, njegovom savetniku Aliju Laridžaniju,