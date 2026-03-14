Gori objekat kod Rume Vatrogasci na licu mesta, kulja dim i Industrijskoj zoni (video)

U industrijskoj zoni kod Rume danas je izbio požar u industrijskom objektu za reciklažu, a na terenu su vatrogasne ekipe koje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Kako prenosi Instagram stranica sremskamitrovica.ozon, prema prvim informacijama sa lica mesta, požar je izbio oko 11 časova, na putnom pravcu od kružnog toka iz pravca Sremske Mitrovice ka industrijskoj zoni Rume. Dim iznad objekta vidljiv je već sa skretanja ka industrijskoj zoni, zbog čega je situacija primetna i vozačima koji prolaze ovom deonicom puta. Ne zna se da li ima povređeni a materijalna šteta je očigledno velika.