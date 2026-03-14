Košarkaši spremni da nastave pobednički niz u KLS, u Zemunu uvek nezgodno

Košarkaši Vojvodine u nedelju od 16.30 časova u Zemunu igraju protiv Mladosti u 24. kolu domaćeg šampionata. Novosađani su u odličnoj formi – slavili su u 11 od poslednjih 12 utakmica i u ovaj duel ulaze sa velikim samopouzdanjem.

Iako je Vojvodina trenutno na deobi drugog mesta, a Mladost tek pretposlednja sa skorom 7–16, taj plasman ne odražava u potpunosti kvalitet rivala. Mlada uzdanica Vojvodine Luka Zotović ističe da tim treba da se vodi receptom iz prvog međusobnog susreta. – To je ekipa koja se bori za opstanak u ligi i sigurno će biti motivisana da slavi pred svojim navijačima. Na nama je da se dobro pripremimo i da ih ne potcenimo. Pobedili smo ih kod kuće ranije ove sezone i