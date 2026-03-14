NBA liga: Toronto pobedio Finiks, Detroit bolji od Memfisa

Košarkaši Toronta pobedili su na svom terenu Finiks rezultatom 122:115 u meču NBA lige.

Najefikasniji u timu Toronta, koji sa klupe vodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 36 poena. Ar Džej Beret je postigao 22 poena, a Imanuel Kvikli je ubacio 17. U redovima Finiksa istakao se Džejlen Grin sa 34 poena, dok je Devin Buker zabeležio 31. Toronto se nalazi na sedmom mestu na tabeli Istočne konferencije sa 37 pobeda i 29 poraza, dok je Finiks na sedmoj poziciji na Istoku sa učinkom 39-28. Košarkaši Detroita savladali su na svom terenu