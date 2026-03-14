Proradila prava energetska baterija Srbije: RHE „Bajina Bašta“ obnovljena posle 40 godina

BAJINA BAŠTA: Ministarka rudarstva i energetine Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je revitalizacija hidroelektrane (HE) "Bajina Bašta" završena i da ceo projekat vredi oko 35 miliona evra.

Ona je nakon obilaska elektrane u Bajinoj Bašti rekla da je drugi agregat priključen na mrežu i da on doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije. "Ponosna sam što smo prvi put od 1982. godine kada je puštena u rad, obnovili našu jedinu reverzibilnu hidroelektranu, koja predstavlja zlatnu rezervu naše elektroprivrede. Revitalizacijom smo produžili radni vek agregata i obezbedili njihovu veću pouzdanost i efikasnost", poručila je Đedović Handanović. Pema njenim rečima u