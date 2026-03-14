Topiću izmakao dabl-dabl za dlaku: Srpski košarkaš zabeležio 11 poena i devet asistencija za Oklahoma siti blu u Razvojnoj ligi…

Srpski košarkaš Nikola Topić zabeležio je 11 poena i devet asistencija za ekipu Oklahoma Siti Blu u pobedi protiv Delavera rezultatom 135:129 u NBA Razvojnoj (G) ligi.

Topić je terenu proveo 24 minuta, a pored 11 poena i devet asistencija imao je i dva skoka, uz šut iz igre 3/7. Bruks Barnizer, koji je na dvosmernom ugovoru, ostvario je dabl-dabl sa 24 poena, 10 skokova, četiri ukradene lopte i tri asistencije. On je bio ključni faktor u napadu i odbrani, pomažući timu da zadrži prednost. Zaire Smit imao 21 poen i tri skoka. Badi Bohajm je takođe bio vrlo efikasan, postigavši 19 poena, uz pet asistencija, četiri ukradene lopte i