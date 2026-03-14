Nova najava RHMZ: Lepo vreme do ponedeljka, a onda sledi promena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas na svoj sajtu novu najavu vremena u Srbiji.

U toku noći subote ka nedelji očekuje nas pretežno vedro vreme. Duvaće slabi i umeren vetar. osim u košavskom području gde će biti jačih udara. U nedelju nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše, navodi se na sajtu RHMZ. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža