Sorensen stigao u Prištinu: Tema razgovora sa Kurtijem najavljeni zakon o strancima i vozilima

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Peter Sorensen iznenada je stigao u Prištinu, gde se sastao sa premijerom privremenih prištinskih institucija, Aljbinom Kurtijem. Sorensen na Kosovo dolazi samo dan pre početka primene zakona o strancima i vozilima, a kako nezvanično saznajemo, to i jeste tema razgovora. Nakon sastanka će se Sorensen i Kurti obratiti medijima.