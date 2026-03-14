Obeležen praznik tetkice Bibije u tri kragujevačka romska naselja

Pripadnici romske nacionalnosti u Kragujevcu tradicionalno su obeležili praznik tetkice Bibije, zaštitnice porodice i zdravlja dece.

Ovaj značajan datum proslavljen je u tri romska naselja i to u Bresnici, Palilulama i Liciki, uz rezanje slavskog kolača i podelu paketića za najmlađe. Obeležavanju praznika prisustvovali su Aleksandar Radosavljević, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i u ime Grada Kragujevca dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava. Čestitajući praznik pripadnicima romske