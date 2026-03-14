Crvena zvezda je najveći turski košmar: Crveno-beli ove sezone razbijali turske timove gde god su ih videli!

Perfektna Zvezda protiv Turaka – četiri od četiri u Evroligi! Košarkaši Crvene zvezde ove sezone su pokazali apsolutnu dominaciju nad turskim velikanima u regularnom delu Evrolige.

Crveno-beli imaju sve četiri pobede protiv Fenerbahčea i Anadolu Efesa, čime su potvrdili da su maksimalno ozbiljan rival u borbi za plej-of. Najpre su u 3. kolu slavili u Istanbulu protiv Fenerbahčea – 86:81, u spektakularnoj završnici. Zatim su početkom januara deklasirali Anadolu Efes u gostima sa 87:65, da bi u 29. kolu ponovo savladali Efes u Beogradu – 91:81. Kruna je stigla u 31. kolu, kada je Zvezda u Areni pobedila Fenerbahče 79:73 i tako prekinula veliki