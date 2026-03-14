Matine termin, Penjaroja potpuno spreman: Partizan želi da nastavi apsolutnu dominaciju u takmičenju!

Alfa i omega ABA lige su crno-beli ove sezone! Košarkaši Partizana sutra od 13 časova dočekuju Cedevita Olimpiju u Beogradskoj areni Utakmicom trećeg kola Top 8 AdmiralBet ABA lige, aktuelni šampion i lider regionalnog prvenstva započinje seriju od 7 mečeva u svega 16 dana.

Košarkaši Partizana Mozzart Bet će u nedelju pred domaćom publikom odmeriti snage sa ekipom Cedevita Olimpije. Biće to prva od čak sedam utakmica koje će crno-beli odigrati za 16 dana. Parni valjak u ovaj duel ulazi posle ubedljive pobede nad Bosnom u Sarajevu (56:96), dok je ljubljanski tim u prethodnom kolu savladao Dubai rezultatom 93:80. Predstojeći susret biće prvi ovosezonski duel ova dva tima. Ulaz na Nivo 400 Beogradske arene je za mlađe od 18 godina