BLOG UŽIVO: Ambasada SAD u Bagdadu pozvala Amerikance da odmah napuste Irak, Teheran preti odmazdom ako budu pogođeni njegovi objekti; Kac: Rat ulazi u odlučujuću fazu (FOTO)

Nastavljeni su sukobi na Bliskom istoku, a u razmeni vatre pogođena je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran poražen i da želi sporazum, ali ne sporazum koji bi on lično prihvatio. Tvrdi da su sve vojne mete na iranskom naftnom ostrvu Harg potpuno uništene, dok Teheran upozorava da će energetski objekti firmi koje sarađuju sa SAD biti uništeni ukoliko budu pogođeni iranski objekti. Istovremeno, Izrael je izdao nalog za

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči odbacio je danas navode da je tokom pregovora u Ženevi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država pretio izradom nuklearnog oružja i izrazio nadu da će prava priča sa pregovora održanih 26. februara "uskoro postati poznata javnosti". "Nikada nisam rekao da ćemo napraviti bombe. Rekao sam da imamo oko 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što je već navedeno u izveštajima Međunarodne agencije za atomsku