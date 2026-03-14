Đedović Handanović: Završena revitalizacija reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je završena revitalizacija reverzibilne hidroelektrane "Bajina Bašta", kao i da je drugi agregat priključen na mrežu, što "doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije".

"Ponosna sam što smo prvi put od 1982. godine kada je puštena u rad, obnovili našu jedinu reverzibilnu hidroelektranu, koja predstavlja zlatnu rezervu naše elektroprivrede. Revitalizacijom smo produžili radni vek agregata i obezbedili njihovu veću pouzdanost i efikasnost", rekla je Dubarka Đedović Handanović nakon obilaska, a saopštilo Ministarstvo. Ocenila je da je u pitanju jedan od najvažnijih projekata "Elektroprivrede Srbije" (EPS) vredan oko 35 miliona evra,