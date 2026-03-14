Uhapšen muškarac osumnjičen da je vređao i napao aktiviste političke stranke u Mirijevu

Policija je danas, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, uhapsila M. G. zbog sumnje da je danas, oko 11.20 časova, na raskrsnici ulica Mirijevski venac i Vitezova Karađorđeve zvezde vređao aktiviste jedne političke partije.

Kako se sumnja, on je potom pljunuo šezdesetčetvorogodišnju ženu i fizički napao tridesetjednogodišnjeg mladića. Nakon incidenta se automobilom udaljio sa mesta događaja, ali ga je policija ubrzo identifikovala i uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju MUP-a.