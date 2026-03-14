Iran objasnio situaciju oko ključne tačke: Ormuski moreuz je otvoren! Zatvoren je samo za SAD, Izrael i njihove saveznike

Kretanje kroz Ormuski moreuzograničeno je samo za Sjedinjene Države, Izrael i njihove saveznike, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči. „ Ormuski moreuz je zapravo otvoren.

Zatvoren je samo za tankere i brodove koji pripadaju našim neprijateljima - onima koji napadaju nas i njihove saveznike. Svi ostali mogu slobodno da prođu“, rekao je u intervjuu za MS Now . Ministar je napomenuo da zabrinutost zemalja u vezi sa bezbednošću brodarstva u regionu nije povezana sa Iranom . Ranije danas, predsednik SAD Donald Tramp pozvao je neke evropske i azijske zemlje da pošalju ratne brodove u Ormuski moreuz. U četvrtak je novi vrhovni vođa