Iranski ministar otkrio za koga je zatvoren Ormuški moreuz: Uputio i strašnu pretnju Amerikancima

Mondo pre 58 minuta  |  Aleksandar Blagić
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je izjavio danas da je Ormuski moreuz zatvoren samo za "neprijatelje" Irana, prenosi " Skaj Njuz" pisanje iranskih državnih medija.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Države šalju ratne brodove ka Ormuskom moreuzu kako bi osigurale da moreuz ostane otvoren za plovidbu. On je takođe najavio da će Iran napadati sve objekte američkih kompanija u regionu na Bliskom istoku ako Sjedinjene Države nastave sa napadima na energetsku infrastrukturu Irana. Dodao je i da Iran neće napadati civilne objekte. Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28.
Otvori na mondo.rs

Ključne reči

OsiguranjeIranIzraelBliski IstokDonald Tramp

