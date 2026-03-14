"Nastradali muškarac je dobio na lotou, bio dobar kao duša": Komšije u neverici nakon tragedije u Obrenovcu

Stravičan požar izbio je jutros oko 5 časova u mestu Stubline kod Obrenovca u kući u kojoj je živeo stradali Zoran J. (79).

Komšije su u šoku i govore da se radi o velikoj tragediji. Unutrašnjost kuće je potpuno uništena u požaru. Vatra je uništila tavanski deo, a konstrukcija se potpuno urušila. Vatrogasne ekipe su nažalost ispod ruševina, nakon lokalizacije požara, pronašle beživotno telo muškarca. Komšije i dalje ne veruju kakva se tragedija dogodila, a kako navode, nastradali muškarac je ranije dobio na lotou. "Živeo je sam, nije se ženio, nije imao nikoga. Bio je dobar kao duša.