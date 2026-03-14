U ovim delovima Srbije danas će padati kiša: Na snazi meteoalarm zbog opasne pojave, stiže Baba Marta

Srbija se nalazi pod uticajem nesvakidašnjih vremenskih prilika za ovo doba godine, a Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) objavio je najnoviju prognozu i upozorio na udare jakog vetra - košave! Iako nas očekuju prolećne temperature, do 21 stepen, priroda sprema pravi rolerkoster koji će obeležiti naredne dane.

Nakon prilično hladnog jutra, subota, 14. mart, donosi pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Međutim, nemojte da vas sunce zavara! U košavskom području vetar će biti povremeno jak, jugoistočni, dok se na jugu Banata očekuju udari olujne jačine. Maksimalne dnevne temperature kretaće se u rasponu od 17 do 21 stepen Celzijusa, što je znatno iznad proseka, ali će snažan vetar u pojedinim krajevima znatno menjati subjektivni osećaj. Na snazi je