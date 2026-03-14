Ko će (još) poslati brodove u Ormuski moreuz: Tramp se nada odgovoru bar 5 zemalja, Teheran upozorava SAD da „prizivaju nevolje“

Predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će „druge zemlje“ poslati ratne brodove „zajedno“ sa SAD kako bi ponovo otvorili Ormuski moreuz.

Ostaje nejasno o kojim zemljama predsednik govori i da li je bilo koja država pristala da pošalje brodove, objavio je CNN i zabeležio da je Tramp kasnije u opširnoj objavi na mreži Truth Social napisao: „Nadajmo se da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i drugi“ poslati brodove u region. „Mnoge zemlje, naročito one koje su pogođene pokušajem Irana da zatvori Ormuski moreuz, poslaće ratne brodove, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako