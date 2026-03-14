Simić o Zakonu o strancima: Neće biti progona Srba koji nemaju kosovska dokumenta

Funkcioner Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da sporazum koji je postignut o Zakonu o strancima znači da od 15. marta neće biti progona Srba koji nemaju kosovska dokumenta i da će im biti omogućeno da ih dobiju ako žive na Kosovu.

On je na konferenciji za novinare, upitan da li će u dogovorenom roku od tri meseca kosovska dokumenta moći da dobiju samo ljudi koji imaju lična dokumenta Srbije ili i oni koji imaju papire koje su izdale srpske policijske uprave izmeštene sa Kosova a koje Priština ne priznaje, kazao da veruju onome što je rekao izaslanik EU za dijalog Peter Sorensen. Simić je istakao da očekuje da "svako ko živi na Kosovu može da dobije kosovska dokumenta" i da EU na ovom primeru