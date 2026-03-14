Tineidžeri teško povređeni u udesu na Keju žrtava racije

Novi Sad – Dve osobe su povređene u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na Keju žrtava racije.

Prema rečima očevidaca, oko 22 časa sudarili su se automobil i motocikl. Ubrzo su na licu mesta intervenisale dve lekarske ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad. Tinejdžer 2008. godište je zadobio otvorene povrede, višestrukog tipa, a sedamanestogodišnjakinja višestruke politraumatske povrede. Oboje su, nakon inicijalnog zbrinjavanja, prevezeni na hirurgiju Dečje bolnice.