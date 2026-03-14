​Adriana Vilagoš osvojila srebrnu medalju

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je danas u Nikoziji srebrnu medalju na Kupu Evrope u bacanjima u disciplini bacanje koplja rezultatom 59,85 metara. Vilagoš je najbolji hitac ostvarila u četvrtoj seriji, a u ostalih pet pokušaja bacila je koplje 58,71 metar; 58,73; 59,56; 53,62 i 59,37. Srpska atletičarka je prošle godine na Kupu Evrope u Nikoziji osvojila zlatnu medalju i postavila državni rekord sa 66,88 metara. Zlato je ove godine osvojila