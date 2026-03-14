Obeležen praznik tetkice Bibije u tri kragujevačka romska naselja

Pripadnici romske nacionalnosti u Kragujevcu tradicionalno su obeležili praznik tetkice Bibije, zaštitnice porodice i zdravlja dece.

Ovaj značajan datum proslavljen je u tri romska naselja i to u Bresnici, Palilulama i Liciki, uz rezanje slavskog kolača i podelu paketića za najmlađe. Koordinator za romska pitanja, Zoran Pavlović naglasio je da ovaj praznik predstavlja važan deo kolektivnog identiteta romske zajednice. - Tetkica Bibija potiče iz tradicije romskog naroda i ovaj dan već dugi niz godina obeležavamo okupljajući se i moleći za zdravlje dece i porodice. Danas smo objedinili aktivnosti