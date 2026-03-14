Akademija umetnosti: Oduzimanje prostorija ugrožava nastavu i opstanak ustanove

Akademija umetnosti u Novom Sadu izrazila je najoštriji protest povodom odluke Grada kojom se ovoj ustanovi oduzimaju prostorije na Bulevaru Mihajla Pupina i na Bulevaru despota Stefana.

Rešenje u vezi sa nepokretnostima u javnoj svojini grada koje se koriste za potrebe Akademije, će se naći pred gradskim odbornicima u sredu, 18. marta. "Ovim dokumentom predviđeno je uskraćivanje prava na korišćenje objekata Galerije Akademije umetnosti na Bulevaru Mihajla Pupina i Ateljea na Bulevaru despota Stefana, koje Akademija u svojstvu zakupca koristi za odvijanje nastave i redovne izložbe, čime se direktno ugrožava opstanak ove visokoškolske ustanove u