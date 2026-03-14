Penjaroja: Cedevita Olimpija igra veoma dobro, moramo da budemo maksimalno spremni

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred utakmicu trećeg kola top 8 faze ABA lige da Cedevita Olimpija igra veoma dobro i da njegova ekipa mora da bude maksimalno spremna kako bi zadržala prvu poziciji na tabeli.

Košarkaši Partizana dočekuju u nedelju od 13.00 časova Cedevita Olimpiju u Beogradskoj areni. "Očekuje nas veoma važna utakmica. Cedevita je tim koji igra veoma dobro i beleži odlične rezultate u ABA ligi. Mi moramo da budemo maksimalno spremni i da igramo pametno ako želimo da zadržimo našu poziciju na tabeli", rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba. Košarkaš Partizana Bruno Fernando naveo je da očekuje borbenu utakmicu i dodao da Cedevita Olimpija ima dobar