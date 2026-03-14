Povratnik Blagojević prvi put pobedio TSC u Humskoj, Partizan prekinuo niz poraza

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu ekipu TSC-a rezultatom 2:1 (2:1) u utakmici 27. kola Superlige Srbije. Crno-beli su tako prekinuli niz od tri poraza i zadržali drugo mesto na tabeli.

Tokom prvog mandata na klupi Partizana Srđan Blagojević iz tri pokušaja nije uspeo da pobedi TSC u Beogradu, ali povratak u Humsku obeležio je važnim trijumfom protiv tima iz Bačke Topole. Posle tri uzastopna poraza u Superligi Srbije, crno-beli su, predvođeni novim starim trenerom, upisali tri boda i zadržali drugo mesto na tabeli, na koje ozbiljno pretenduje i Vojvodina. Od značajnijih kadrovskih promena, Blagojević je u prvu postavu vratio Vukašina Đurđevića,